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Замах на Шефіра. Фото: ТСН

Як шукають кілера в замаху на Шефіра, розповіли у МВС

12 жов 2021, 13:48
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Замах на Сергія Шефіра, першого помічника президента України Володимира Зеленського, розслідують правоохоронці.

У справі щодо нападу 22 вересня тривають активні слідчі дії. Про це розповів директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ (МВС) Артем Шевченко, передає «Укрінформ».

Працює слідство, йдуть активні слідчо-розшукові дії, різні, і проводяться вони в різний спосіб, з різними технічними моментами, — розповів він.

Відповідаючи на питання, скільки було щодо цього інциденту нападників, Шевченко уточнив, що не готовий цього сказати. Він додав, що пошуки у великому лісовому масиві неподалік від місця події «щось дали» правоохоронцям.

Знайшли щось (певні докази — ред.), але оцінювати докази й повідомляти про це — це прерогатива слідства, — сказав Шевченко.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що замах на Сергія Шефіра, помічника президента Володимира Зеленського, допоможе розслідувати Федеральне бюро розслідувань США.

Джерело: Укрінформ

Джерело: Ракурс


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