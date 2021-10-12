Разумков назвав шокуючу ціну газу для шкіл і лікареньhttps://racurs.ua/ua/n161535-razumkov-nazvav-shokuuchu-cinu-gazu-dlya-shkil-i-likaren.htmlРакурс
Дмитро Разумков, колишній спікер Верховної Ради, розкритикував владу у непродуманій політиці в енергетичній сфері, зважаючи на нинішній газовий шантаж Росії й рекордні ціни на блакитне паливо у Європі.
Ми знали, що Росія це використовуватиме (газ — ред.) чи це стало для всіх новиною… Якщо ми говоримо про меморандум щодо газу (підписаний Кабміном, «Нафтогазом» та Офісом президента про сталість цін на газ — ред.)… Сидів на ефірі поруч зі мною голова великого міста. Його запитали, скільки коштуватиме тисяча кубометрів газу для лікарень і шкіл? Він сказав: 13 тис. 660 грн. Завершується ефір, мені починають надходити смс від інших мерів про те, що він сказав неправду. Він назвав цифру без ПДВ і транспортування. А з ПДВ і транспортуванням буде 19 тис. 100 грн за тисячу кубометрів… Ми ж повинні людям реально казати, за скільки вони отримають цей ресурс… Ці місяці як жити будемо?, — запитав Разумков у голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардепа-«слуги» Данила Гетманцева в ефірі програми «Свобода слова з Савіком Шустером».
Субвенція, — відповів Гетманцев.
Газ теж є? — продовжив Разумков.
Безперечно, — зазначив «слуга».
Ми знали, що зростатиме ціна на газ. Торік у нас було 27,7 млрд куб. м газу у сховищах. Зараз у нас 18,8 млрд куб. м. За якою ціною ми могли влітку купити газ? 250 дол. за тисячу кубометрів. Сьогодні у нас ціна трохи більше 1100 дол., — підсумував Разумков.
На відео з 45 хв:
Нагадаємо, наприкінці вересня Кабмін, НАК «Нафтогаз України», Офіс президента підписали меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи не будуть зростати. Згідно з документом ціна газу для населення складає 7,42 грн. за 1 куб. м, для бюджетних установ — 16,39 грн. за 1 куб. м.