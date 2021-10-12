Дмитро Разумков, колишній спікер Верховної Ради, розкритикував владу у непродуманій політиці в енергетичній сфері, зважаючи на нинішній газовий шантаж Росії й рекордні ціни на блакитне паливо у Європі.

Ми знали, що Росія це використовуватиме (газ — ред.) чи це стало для всіх новиною… Якщо ми говоримо про меморандум щодо газу (підписаний Кабміном, «Нафтогазом» та Офісом президента про сталість цін на газ — ред.)… Сидів на ефірі поруч зі мною голова великого міста. Його запитали, скільки коштуватиме тисяча кубометрів газу для лікарень і шкіл? Він сказав: 13 тис. 660 грн. Завершується ефір, мені починають надходити смс від інших мерів про те, що він сказав неправду. Він назвав цифру без ПДВ і транспортування. А з ПДВ і транспортуванням буде 19 тис. 100 грн за тисячу кубометрів… Ми ж повинні людям реально казати, за скільки вони отримають цей ресурс… Ці місяці як жити будемо?, — запитав Разумков у голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардепа-«слуги» Данила Гетманцева в ефірі програми «Свобода слова з Савіком Шустером».