Разумков назвал шокирующую цену газа для школ и больницhttps://racurs.ua/n161535-razumkov-nazval-shokiruuschuu-cenu-gaza-dlya-shkol-i-bolnic.htmlРакурс
Дмитрий Разумков, бывший спикер Верховной Рады, раскритиковал власть из-за непродуманной политики в энергетической сфере, учитывая нынешний газовый шантаж России и рекордные цены на голубое топливо в Европе.
Мы знали, что Россия это будет использовать (газ — ред.) или это стало для всех новостью… Если мы говорим о меморандуме о газе (подписанном Кабмином, «Нафтогазом» и Офисом президента с целью не допустить роста цен — ред.)… Сидел на эфире рядом со мной глава крупного города. Его спросили, сколько будет стоить тысяча кубометров газа для больниц и школ? Он сказал: 13 тыс. 660 грн. Завершается эфир, мне начинают поступать смс от других мэров о том, что он сказал неправду. Он назвал цифру без НДС и транспортировки. А с НДС и транспортировкой будет 19 тыс. 100 грн за тысячу кубометров… Мы же должны людям реально говорить, за сколько они получат этот ресурс… Эти месяцы как жить будем?, — спросил Разумков у председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардепа-«слуги» Даниила Гетманцева в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Субвенция, — ответил Гетманцев.
Газ тоже есть? — продолжил Разумков.
Бесспорно, — отметил «слуга».
Мы знали, что будет расти цена на газ. В прошлом году у нас было 27,7 млрд куб. м газа в хранилищах. Сейчас у нас 18,8 млрд куб. м. По какой цене мы могли летом купить газ? 250 долл. за тысячу кубометров. Сегодня у нас цена чуть больше 1100 долл., — подытожил Разумков.
На видео с 45 мин:
Напомним, в конце сентября Кабмин, НАК «Нафтогаз Украины» и Офис президента подписали меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы не будут расти. Согласно документу, цена газа для населения составит 7,42 грн. за 1 куб. м, для бюджетных учреждений — 16,39 грн. за 1 куб. м.