Дмитрий Разумков, бывший спикер Верховной Рады, раскритиковал власть из-за непродуманной политики в энергетической сфере, учитывая нынешний газовый шантаж России и рекордные цены на голубое топливо в Европе.

Мы знали, что Россия это будет использовать (газ — ред.) или это стало для всех новостью… Если мы говорим о меморандуме о газе (подписанном Кабмином, «Нафтогазом» и Офисом президента с целью не допустить роста цен — ред.)… Сидел на эфире рядом со мной глава крупного города. Его спросили, сколько будет стоить тысяча кубометров газа для больниц и школ? Он сказал: 13 тыс. 660 грн. Завершается эфир, мне начинают поступать смс от других мэров о том, что он сказал неправду. Он назвал цифру без НДС и транспортировки. А с НДС и транспортировкой будет 19 тыс. 100 грн за тысячу кубометров… Мы же должны людям реально говорить, за сколько они получат этот ресурс… Эти месяцы как жить будем?, — спросил Разумков у председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардепа-«слуги» Даниила Гетманцева в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».

Субвенция, — ответил Гетманцев.

Газ тоже есть? — продолжил Разумков.

Бесспорно, — отметил «слуга».