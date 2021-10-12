В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Вакцины от коронавируса, созданные компаниями Moderna и Pfizer, оказались эффективными против большинства штаммов коронавируса SARS-Cov-2, приводящего к развитию болезни COVID-19, в частности против распространенного штамма «дельта».

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Йельского университета (США).

Кроме того, исследование показало, что люди, перенесшие COVID-19 к вакцинации, демонстрируют более устойчивый иммунный ответ ко всем вариантам коронавируса по сравнению с теми, кто не был инфицирован и прошел вакцинацию.

По мнению исследователей, вакцины Moderna и Pfizer-BioNTech усиливают реакцию иммунной системы на инфекцию.

Выздоровление от инфекции — это все равно, что сделать первую прививку от вакцины, — отмечают ученые.

По словам исследователей, вакцины приводят к высокому уровню антител против штамма «Дельта», при этом две дозы вакцины имеют большую эффективность, чем одна.

В рамках исследования ученые собрали образцы крови 40 медработников из системы здравоохранения Йельского университета. Эти образцы были собраны до их вакцинации. После введения после введения первой и второй доз вакцин Moderna или Pfizer-BioNTech у участников исследования периодически брали дополнительные образцы крови.

Эти образцы подвергли воздействию воздействия 16 различных вариантов SARS-Cov-2, включая «дельту», после чего измерили реакцию антител и Т-клеток.

В результате ученые обнаружили доказательства усиленной реакции иммунной системы во всех образцах крови, хотя сила реакции варьировалась в зависимости от варианта и от индивидуума.

По мнению исследователей, случаи заболевания вакцинированных людей связаны с высокой инфекционность штамма «дельта», а не с его «выскальзыванием» от иммунного ответа, вызванного вакциной.

Они, скорее всего, являются следствием чрезвычайно инфекционной природы штамма «дельта», который может преодолеть иммунную защиту, — отмечают исследователи.

Также ученые установили, что вакцинированные люди, как правило, легче переносят инфекцию.