На Филиппинах хотят прививать антивакцинаторов во сне. Фото: ВВС

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Прививать от коронавируса антивакцинаторов во сне предложил президент Филиппин Родриго Дутерте.

Глава государства подчеркнул, что единственный способ победить коронавирус — сделать прививку большинству филиппинцев. Об этом он заявил в видеообращении, передает CNN.

Проблема у тех, кто не хотят вакцинироваться. Поищите их в своем поселении, пойдем туда, пока они спят, и сделаем им инъекции во сне. Если они не хотят, пойдем к ним домой и сделаем им укол, когда наступит ночь. Я сделаю это, я проложу путь, — отметил Дутерте.

Глава государства уверен, что филиппинцы могут надеяться на хорошее Рождество лишь в том случае, когда будет проведена вакцинация, а люди будут носить маски, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки. На Филиппинах вакцинация необязательна, а по состоянию на 10 октября более 23,1 млн филиппинцев полностью вакцинированы против COVID-19.

Как известно, правительства многих стран столкнулись с проблемой нежеланием граждан вакцинироваться от коронавируса. Между тем по всему миру вводится сертификат вакцинации.

Напомним, в Офисе президента рассматривают новые ограничения для непривитых от COVID-19 предложили ввести разрешение на посещение заведений только при наличии сертификата о вакцинации.

Источник: CNN