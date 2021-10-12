На Філіппінах хочуть щеплювати антивакцинаторів уві сні. Фото: ВВС

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Щеплювати від коронавірусу антивакцинаторів уві сні запропонував президент Філіппін Родріго Дутерте.

Глава держави наголосив, що єдиний спосіб перемогти коронавірус — зробити щеплення більшості філіппінців. Про це він заявив у відеозверненні, передає CNN.

Проблема в тих, хто не хочуть вакцинуватися. Пошукайте їх у своєму поселенні, підемо туди, поки вони сплять, і зробимо їм інʼєкції уві сні. Якщо вони не хочуть, підемо до них додому і зробимо їм укол, коли настане ніч. Я зроблю це, я прокладу шлях, — зазначив Дутерте.

Глава держави упевнений, що філіппінці можуть надіятися на хороше Різдво лише в тому випадку, коли буде проведена вакцинація, а люди носитимуть маски, дотримуватимуться соціальної дистанції та митимуть руки. На Філіппінах вакцинація необов’язкова, а станом на 10 жовтня понад 23,1 млн філіппінців повністю вакциновані проти COVID-19.

Як відомо, уряди багатьох країн стикнулися з проблемою небажанням громадян вакцинуватися від коронавірусу. Тим часом по всьому світу запроваджується сертифікат вакцинації.

Нагадаємо, в Офісі президента розглядають нові обмеження для невакцинованих від COVID-19 — запропонували ввести дозвіл на відвідування закладів харчування лише за наявності сертифіката про вакцинацію.

Джерело: CNN