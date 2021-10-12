Німеччина закрила кордон для нещеплених українців

Німеччина. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161532-nimechchyna-zakryla-kordon-dlya-nescheplenyh-ukrayinciv.html

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В’їзд до Німеччини став обмеженим. Відтепер перетнути кордон країни зможуть лише ті українці, які зробили щеплення від коронавірусу.

Обмеження почали діяти з 10 жовтня. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України (МЗС).

До списку небезпечних країн, окрім України, також потрапили Латвія, Естонія та Ємен. Віднесення до такого списку означає, що невакцинованим громадянам України буде заборонений в’їзд до Німеччини з туристичною метою.

Для успішного проходження кордону в Німеччині потрібно мати щеплення препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen. З дня останнього необхідного щеплення має пройти не менше 14 днів.

Також перед поїздкою треба зареєструватися на сайті www. einreiseanmeldung. de та мати при собі підтвердження реєстрації при в’їзді. Окрім того, українцям потрібно буде після в’їзду відбути 10-денний карантин.

Карантин можна завершити, надавши до органів охорони здоров’я негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж через п’ять днів після в’їзду, довідку про одужання від COVID-19 чи сертифікат про вакцинацію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні працюватиме із новими обмеження. Уряд затвердив нові правила пасажирських перевезень у регіонах із «жовтим», «помаранчевим» або «червоним» рівнем епіднебезпеки. Відтепер для проїзду в транспорті потрібно мати щеплення.