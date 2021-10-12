Разумков у сварці з Гетманцевим назвав “слуг” творцями беззаконня

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Дмитро Разумков, колишній спікер Верховної Ради, посварився з головою парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардепом-«слугою» Данилом Гетманцевим в ефірі програми «Свобода слова з Савіком Шустером». Конфлікт розгорівся навколо цінностей, з якими політсила «Слуга народу» йшла на вибори у 2019 році.

Ми з вами йшли (на вибори, — ред.) з одними цінностями, але чомусь ви потрапили в погану компанію, — сказав Гетманцев, натякаючи на амбіції щодо самостійної політичної кар'єри Разумкова.

У відповідь екс-очільник Ради вказав, що справді «слуги», й він зокрема, йшли на вибори зі спільними цінностями.

Я з ними залишився, ви — ні. Я не пам’ятаю у нашій з вами програмі, що РНБО у нас дорівнює суд: це раз. Два: підміна понять — це дуже зручно. Коли ви мені розповідаєте про командну гру, я щось не пам’ятаю в Конституції, що голова Верховної Ради повинен бути командою… Він повинен працювати в межах своїх повноважень. Якщо ми говоримо про підходи, то підхід у нас був один для всіх: це закон. Але, на жаль, ви відійшли від цього підходу. Сьогодні своїми бажаннями підмінюєте те, з чим ми дійсно йшли на вибори, — заявив він.

Гетманцев відповів, що є велика різниця між головою ВР та спікером опозиції.

Ви були спікером опозиції, яка бореться з тими цінностями, з якими ви йшли разом з нами, — сказав «слуга».



Після цих слів політики почали говорити на підвищених тонах й перебивати один одного, звинувачуючи опонента у підміні понять. Разумков заявив, що зараз «слуги» творять беззаконня в країні, а Гетманцев висловив переконання, що екс-колега робить із себе «жертву».