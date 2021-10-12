Звання «Батько-герой» може з’явитися в Україні. Фото: dtkt.ua

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Нове почесне звання хочуть запровадити в Україні — десятки депутатів Верховної Ради пропонують парламенту ввести почесне звання «Батько-герой».

Це звання присвячуватимуть багатодітним батькам. Законопроект № 6162, ініційований 43 нардепами, отриманий Верховною Радою і переданий на розгляд керівництву. Текст документа поки не опублікований. Про це повідомила прес-служба ВРУ.

Ініціаторами законопроекту стали перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко, голова профільного комітету Ради Андрій Клочко та голова комітету Ради з прав людини Дмитро Лубинець.

Як відомо, ідея впровадження звання «Батько-герой» не нова й озвучувалася ще в 2013 році позафракційним народним депутатом Юрієм Дерев’янко. В Україні з 2004 року є державна нагорода України — почесне звання «Мати-героїня».

Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський присвоїв звання «мати-героїня» 1 тис. 19 жінок. Ці звання отримують матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей.