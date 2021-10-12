Завод Тігіпка оштрафували за провал ремонту «Гетьмана Сагайдачного»

Кузня на Рибальському. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n161529-zavod-tigipka-oshtrafuvaly-za-proval-remontu-getmana-sagaydachnogo.html

Ракурс

«Кузня на Рибальському», завод бізнесмена Сергія Тігіпка, оштрафували за провал ремонту фрегата «Гетьман Сагайдачний».

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері домоглися стягнення з заводу 47,3 млн грн штрафу. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Прокурори довели, що в листопаді 2017 року між Міноборони та заводом був укладений контракт з оборонного замовлення на ремонт фрегату «Гетьман Сагайдачний». Підприємство свої зобов’язання не виконало, а повернення різниці коштів, сплачених у якості попередньої оплати, та постачання комплектуючих здійснило з порушенням термінів виконання робіт.

Зауважимо, що до цього повідомлялося, що бізнесмен Сергій Тігіпко, котрий купив восени 2018 року в екс-президента Петра Порошенка завод «Кузня на Рибальському» не буде згортати виробничі потужності суднозаводу.

Завод «Кузня на Рибальському» — одне з відомих на ринку підприємств судпрому України. У вересні 2018 року група «ТАС» Тігіпка повідомила покупку заводу за 300 млн доларів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що обшуки на «Кузні на Рибальському» та «Богдан Моторс» пояснили в Державному бюро розслідувань (ДБР). Там заявили, що обшуки на підприємствах проводили в справі про закупівлю Міністерством оборони неякісної військової техніки за завищеними цінами.