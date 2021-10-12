Прем'єр Японії заявив про суверенітет Токіо над контрольованими РФ Курилами

Фуміо Кісіда, фото: Sputnik

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Фуміо Кісіда, новий прем'єр-міністр Японії, заявив, що на південні Курильскі острови, які наразі контролюються Росією, поширюється суверенітет Токіо.

Про це Кісіда заявив під час виступу в нижній палаті парламенту Японії, повідомляє агентство ТАСС.

Ми повинні вирішити це питання (приналежність південних Курил — ред.), не залишаючи його наступним поколінням, — наголосив Кісіда. — Уряд налаштований на те, щоб укласти мирний договір з Росією, вирішивши проблему приналежності цих островів.

За його словами, він планує вести наполегливі переговори з Москвою з опорою на попередні домовленості.

Питання щодо належності Курильських островів залишається відкритим з часів завершення Другої світової війни, після якої острови архіпелагу увійшли до складу СРСР. Водночас Японія вважає своєю окупованою територією острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан та групу островів Хабомаї та включає їх до складу округу Немуро префектури Хоккайдо.

8 вересня 1951 року у Сан-Франциско був укладений мирний договір між Японією і союзниками, згідно з яким Японія відмовилася від прав на Курильські острови. Проте в Японії стверджують, що спірні острови до складу Курильських островів не входили і країна від них не відмовлялася.

Проблема приналежності південних Курильських островів є основною перешкодою для повного врегулювання російсько-японських відносин і підписання мирного договору.

Джерело: ТАСС