Мецгера назвали негідником у “Слузі народу”

https://racurs.ua/ua/n161527-mecgera-nazvaly-negidnykom-u-sluzi-narodu.html

Ракурс

Євгена Мецгера, колишнього голову правління «Укрексімбанку», який написав заяву про відставку після скандалу з нападом на журналістів «Радіо Свобода», назвали негідником у президентській фракції «Слуга народу».

Те, що пан Мецгер негодяй, я це вийшов і одразу сказав на брифінгу. Що так з журналістами не поводяться. І ми вимагатимемо його відставки, хоча ми не можемо цього вимагати. Ми будемо як політики коментувати, оскільки рішення ухвалює незалежна наглядова рада (банку — ред.), — заявив очільник фракції монобільшості у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі програми «Свобода слова з Савіком Шустером» 11 жовтня.

Нардеп також нагадав, що Мецгеру вже вручили підозру у скоєнні злочину.

МВС йому вручило підозру наступного дня. Ви мені скажіть, при Порошенкові, хто б дав підозру голові банку, який кредитував би «Ленінську кузню» і «Богдан»? Та йому ніхто б і ніколи не вручив би підозру. Тому давайте без подвійних стандартів, — звернувся Арахамія до парламентаря від «Європейської солідарності» Ірини Геращенко.



Нагадаємо, Мецгер після скандалу з нападом на журналістів програми «Схеми» написав заяву про відставку за власним бажанням. Згодом у наглядовій раді повідомили про його звільнення. 4 жовтня «Схеми» інформували про напад у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю з головою правління у його кабінеті. Мецгеру не сподобалося одне із запитань, тому він наказав охороні «забрати камери» та «дістати з них касети». Журналістам вдалося відновити відео нападу.

11 жовтня суд відправив Мецгера та директора департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» Володимира Пікалова під нічний домашній арешт.