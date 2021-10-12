Мецгера назвали негодяем в «Слуге народа»

https://racurs.ua/n161527-mecgera-nazvali-negodyaem-v-sluge-naroda.html

Ракурс

Евгения Мецгера, бывшего председателя правления «Укрэксимбанка», который написал заявление об отставке после скандала с нападением на журналистов «Радио Свобода», назвали негодяем в президентской фракции «Слуга народа».

То, что господин Мецгер негодяй, я это вышел и сразу сказал на брифинге. Так с журналистами себя не ведут. И мы будем требовать его отставки, хотя мы не можем этого требовать. Мы будем как политики комментировать, поскольку решение принимает независимый наблюдательный совет (банка — ред.), — заявил глава фракции монобольшинства в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» на телеканале ICTV 11 октября.

Нардеп также напомнил, что Мецгеру уже вручили подозрение в совершении преступления.

МВД ему вручило подозрение на следующий день. Вы мне скажите, при Порошенко, кто бы дал подозрение главе банка, который кредитовал бы «Ленинскую кузницу» и «Богдан»? Ему бы никто и никогда не вручил бы подозрение. Поэтому давайте без двойных стандартов, — обратился Арахамия к парламентарию от «Европейской солидарности» Ирине Геращенко.



Напомним, Мецгер после скандала с нападением на журналистов программы «Схемы» написал заявление об отставке по собственному желанию. Впоследствии в наблюдательном совете сообщили о его увольнении. 4 октября «Схемы» заявили о нападении в государственном «Укрэксимбанке» во время записи интервью с председателем правления в его кабинете. Мецгеру не понравился один из вопросов, поэтому он приказал охране «забрать камеры» и «достать из них кассеты». Журналистам удалось восстановить видео нападения.

11 октября суд отправил Мецгера и директора департамента информационной политики «Укрэксимбанка» Владимира Пикалова под ночной домашний арест.