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Ракурс
Мецгер. Фото: УП

Мецгер увольняется после избиения журналистов (ФОТО)

11 окт 2021, 21:19
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Евгений Мецгер, глава «Укрэксимбанка», написал заявление об увольнении после инцидента с избиением журналистов программы «Схемы».

Сейчас он находится под домашним ночным арестом. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Написание заявления об отставке является моей собственной оценкой случившегося в банке. Надеюсь, что этот шаг поможет восстановлению доверия к банку, — отметил Мецгер.


Отметим, что Мецгер находится под ночным домашним арестом, который действует ежедневно с 22.00 до 6.00.

Заявление на увольнение. Фото: FacebookНапомним, ранее мы сообщали, что фигуранту нападения на журналистов «Схем», руководителю государственного «Укрэксимбанка» Евгению Мецгер 11 октября была избрана мера пресечения. Такое решение принял Голосеевский райсуд Киева.

Источник: Ракурс


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