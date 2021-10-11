Мецгер. Фото: УП

https://racurs.ua/n161502-mecger-uvolnyaetsya-posle-izbieniya-jurnalistov-foto.html

Ракурс

Евгений Мецгер, глава «Укрэксимбанка», написал заявление об увольнении после инцидента с избиением журналистов программы «Схемы».

Сейчас он находится под домашним ночным арестом. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Написание заявления об отставке является моей собственной оценкой случившегося в банке. Надеюсь, что этот шаг поможет восстановлению доверия к банку, — отметил Мецгер.



Отметим, что Мецгер находится под ночным домашним арестом, который действует ежедневно с 22.00 до 6.00.

Напомним, ранее мы сообщали, что фигуранту нападения на журналистов «Схем», руководителю государственного «Укрэксимбанка» Евгению Мецгер 11 октября была избрана мера пресечения. Такое решение принял Голосеевский райсуд Киева.