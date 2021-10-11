Банкиру-фигуранту нападения на СМИ избрали меру пресечения, адвокат заявил о монтаже видео

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Фигуранту нападения на журналистов «Схем», руководителю государственного «Укрэксимбанка» Евгению Мецгеру 11 октября избрали меру пресечения. Такое решение принял Голосеевский райсуд Киева.

Мецгер два месяца будет находиться под ночным домашним арестом. Ему инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, а также незаконное удержание людей. Прокуратура просила для Мецгера круглосуточный арест.

Пресс-секретарь банка Владимир Пикалов получил аналогичную меру пресечения.

После обнародования восстановленной записи «Схем» Мецгер написал заявление об отстранении от руководства финансовым учреждением на момент расследования.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», адвокат Мецгера заявил в суде, что видео «Схем» смонтировано.

5 октября на съемочную группу программы расследований «Схемы» совершили нападение во время интервью с председателем государственного «Укрэксимбанка» Мецгером в его кабинете. Во время записи интервью в кабинет вошла охрана, силой отняла у журналистов технику с записанным материалом и удерживала журналистов в течение нескольких часов.

Как рассказали журналисты, чиновник разнервничался после вопроса о выдаче 60 млн долл. кредита предпринимателю, который ведет бизнес на оккупированных территориях. В ответ Мецгер заявил, что кредит не является проблемным, и предложил передать найденную журналистами информацию в СБУ.

В «Укрэксимбанке» заявили, что действовали таким образом, поскольку журналист «поставил ряд вопросов по поводу клиентов банка». В ближайшее время в банке должна закончиться работа комиссии по этике, по итогам которой Мецгера могут уволить с поста главы правления финучреждения.