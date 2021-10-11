Банкіра-фігуранта нападу на "Схеми" відправили на нічний домашній арешт

https://racurs.ua/ua/n161486-bankiru-figurantu-napadu-na-shemy-obraly-zapobijnyy-zahid.html

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Фігуранту нападу на журналістів «Схем», керівнику державного «Укрексімбанку» Євгену Мегцеру 11 жовтня обрали запобіжний захід. Таке рішення ухвалив Голосіївський райсуд Києва.

Він два місяці перебуватиме під нічним домашнім арештом. Йому інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, а також незаконне утримання людей.

Прес-секретар банку Володимир Пікалов отримав аналогічний запобіжний захід.

Після оприлюднення відновленого запису «Схем» Мецгер написав заяву про відсторонення від керівництва фінансовою установою на момент розслідування.

Мецгеру інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, а також незаконне утримання людей.

Як повідомляє «Цензор.НЕТ», адвокат Мецгера заявив в суді, що відео «Схем» змонтовано.

5 жовтня на знімальну групу програми розслідувань «Схеми» скоїли напад під час інтерв’ю з головою державного «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером у його кабінеті. Під час запису інтерв’ю до кабінету увійшла охорона, силою забрала у журналістів техніку із записаним матеріалом і утримувала журналістів протягом кількох годин.

Як розповіли журналісти, посадовець рознервувався після питання про видачу 60 млн дол. кредиту підприємцю, який веде бізнес на окупованих територіях. У відповідь Мецгер заявив, що кредит не є проблемним, та запропонував передати знайдену журналістами інформацію в СБУ.

В «Укрексімбанку» заявили, що діяли таким чином, оскільки журналіст «поставив низку питань стосовно клієнтів банку».