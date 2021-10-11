Надзвичайний стан в енергетиці оголосила курортна країна в Європі

В Албанії оголошено надзвичайний стан у галузі енергетики

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Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама оголосив надзвичайний стан у галузі енергетики через енергетичну кризу.

Хоча наразі проблеми з нестачею електрики в країні немає, Рама вирішив піти на такий крок через очікувані проблеми протягом зимових місяців. Про це повідомляє видання Euractiv.

Згідно із албанським законодавством, надзвичайний стан надасть уряду більше свободи щодо державних витрат та дотримання правил у галузі енергетики.

Рама запевняє, що таке рішення не передбачає зростання цін на енергоносії для албанських сімей або малого бізнесу. Він також оголосив про деякі заходи, які, за його словами, дозволять уникнути будь-яких проблем для найбільш вразливих верств суспільства.

Оголошені прем'єром заходи включають виплати державній енергетичній компанії 200 млн євро протягом двох років. Ці виплати покликані запобігти зростанню цін та гарантувати безперебійне постачання електроенергії.

Нагадаємо, нещодавно Ліван залишився без електрики через зупинку двох найбільших електростанцій.

Джерело: Euractiv