У США вказали, як Європа має відповісти на газовий шантаж Путіна

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Як Європа має відповісти президенту Росії Володимиру Путіну на рекордне зростання цін на газ, розповів державний секретар США Ентоні Блінкен. Очільник Держдепартаменту США нагадав, що раніше Москва вже використовувала енергію, як інструмент своєї зовнішньої політики.

За словами Блінкена, у відповідь на будь-які енергетичні проблеми різні країни консолідуватимуться та співпрацюватимуть. Також американський політик наголосив, що нинішня ситуація свідчить про необхідність переходу на нові джерела енергії та диверсифікації джерел. Про це він заявив в інтерв’ю виданню Bloomberg.

Він додав, що збільшення використання Європою зрідженого газу зі США є частиною тривалого процесу диверсифікації. Водночас, на думку Блінкена, перехід до нових джерел енергії також супроводжуватиметься різними викликами.

Нагадаємо, 7 жовтня рекордні ціни на газ у Європі різко впали після заяви президента країни-агресора, який запропонував «Газпрому» «змилуватися» й збільшити пропозицію газу РФ на європейському ринку. Раніше російський монополіст заявив про збільшення видобутку блакитного палива та нарощування поставок до Туреччини, Німеччини, Італії.

6 жовтня ціни на газ в Європи становили 1 тис. 937 дол. за тисячу кубометрів, але після заяви Путіна сьогодні впали до 1 тис. 243 дол.

Газовий шантаж Росії відбувається на тлі підготовки до введення в експлуатацію газогону «Північний потік-2». Франція, Іспанія, Чехія, Румунія і Греція закликали Євросоюз розслідувати причини різкого підвищення цін на газ.

Джерело: Bloomberg, Державний департамент США