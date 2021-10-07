Лисиці перегризають гальмівні шланги автомобілів

https://racurs.ua/ua/n161331-lysyci-pidsily-na-galmivnu-ridynu-poshkodjeni-desyatky-avtomobiliv-foto.html

Ракурс

Жителі британського міста Хоршем зіткнулися з незвичайною проблемою — нашестям диких лисиць, які перегризають гальмівні шланги і проводку припаркованих автомобілів.

За кілька днів постраждали понад 30 автомобілів, повідомляє видання County Times.

При цьому лисиці не просто точать зуби об вразливі частини авто — вони принадилися пити гальмівну рідину, від якої в них виникає нетравлення шлунка, після чого навколо автомобілів і на тротуарах залишається величезна кількість блювоти і фекалій.

Думки щодо причин такої поведінки тварин розділилися:

одні фахівці вважають, що тварин приваблює запах гальмівної рідини;

на думку інших — лисиці ушкоджують автомобілі випадково, пол. ючи за гризунами.

Втім, що робити в цій ситуації, наразі не зрозуміло.

Відповідні служби не можуть допомогти місцевим жителям, оскільки лисиці не вважаються паразитами, а відносяться до дикої природи. Полювання на лисиць у Великій Британії заборонене з 2004 року.

Королівське товариство з питань запобігання жорстокому поводженню з тваринами (RSPCA) також не змогло допомогти жителям міста.

Ми дзвонили в RSPCA, але вони сказали, що можуть допомогти, тільки якщо хтось шкодить лисицям, — зазначила одна з місцевих жительок.

Тож жителям Хоршема доводиться самотужки шукати способи захисту майна. Наразі захистити свої автомобілі від пошкоджень вони намагаються за допомогою звичайного брезенту.

Джерело: County Times