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Лисиці перегризають гальмівні шланги автомобілів

Лисиці «підсіли» на гальмівну рідину — пошкоджені десятки автомобілів (ФОТО)

7 жов 2021, 18:10
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Жителі британського міста Хоршем зіткнулися з незвичайною проблемою — нашестям диких лисиць, які перегризають гальмівні шланги і проводку припаркованих автомобілів.

За кілька днів постраждали понад 30 автомобілів, повідомляє видання County Times.

При цьому лисиці не просто точать зуби об вразливі частини авто — вони принадилися пити гальмівну рідину, від якої в них виникає нетравлення шлунка, після чого навколо автомобілів і на тротуарах залишається величезна кількість блювоти і фекалій.

Думки щодо причин такої поведінки тварин розділилися:

  • одні фахівці вважають, що тварин приваблює запах гальмівної рідини;
  • на думку інших — лисиці ушкоджують автомобілі випадково, пол. ючи за гризунами.

Втім, що робити в цій ситуації, наразі не зрозуміло.

Відповідні служби не можуть допомогти місцевим жителям, оскільки лисиці не вважаються паразитами, а відносяться до дикої природи. Полювання на лисиць у Великій Британії заборонене з 2004 року.

Королівське товариство з питань запобігання жорстокому поводженню з тваринами (RSPCA) також не змогло допомогти жителям міста.

Ми дзвонили в RSPCA, але вони сказали, що можуть допомогти, тільки якщо хтось шкодить лисицям, — зазначила одна з місцевих жительок.

Тож жителям Хоршема доводиться самотужки шукати способи захисту майна. Наразі захистити свої автомобілі від пошкоджень вони намагаються за допомогою звичайного брезенту.


Автомобіль із «захистом від лисиць», фото: County Times

Джерело: County Times


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