Лисы перегрызают тормозные шланги автомобилей

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Ракурс

Жители британского города Хоршем столкнулись с необычной проблемой — нашествием диких лис, которые перегрызают тормозные шланги и проводку припаркованных автомобилей.

За несколько дней пострадали более 30 автомобилей, сообщает издание County Times.

При этом лисы не просто точат зубы об уязвимые части авто — они пьют тормозную жидкость, от которой у них возникает несварение желудка, после чего вокруг автомобилей и на тротуарах остается огромное количество рвоты и фекалий.

Мнения относительно причин такого поведения животных разделились:

одни специалисты считают, что животных привлекает запах тормозной жидкости;

по мнению других — лисы повреждают автомобили случайно, охотясь за грызунами.

Впрочем, что делать в этой ситуации, пока не ясно.

Соответствующие службы не могут помочь местным жителям, поскольку лисы не считаются паразитами, а относятся к дикой природе. Охота на лис в Великобритании запрещена с 2004 года.

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) также не смогло помочь жителям города.

Мы звонили в RSPCA, но они сказали, что могут помочь, только если кто-то вредит лисам, — отметила одна из местных жительниц.

Поэтому жителям Хоршема приходится самостоятельно искать способы защиты имущества. В частности, защитить свои автомобили от повреждений они пытаются с помощью обычного брезента.

Источник: County Times