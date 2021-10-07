В США указали, как Европа должна ответить на газовый шантаж Путина

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Как Европа должна ответить президенту России Владимиру Путину на рекордный рост цен на газ, рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Глава Госдепартамента США напомнил, что ранее Москва уже использовала энергию, как инструмент своей внешней политики.

По словам Блинкена, в ответ на любые энергетические проблемы разные страны будут консолидироваться и сотрудничать. Также американский политик отметил, что нынешняя ситуация свидетельствует о необходимости перехода на новые источники энергии и диверсификации источников. Об этом он заявил в интервью изданию Bloomberg.

Он добавил, что увеличение использования Европой сжиженного газа из США является частью длительного процесса диверсификации. Однако, по мнению Блинкена, переход на новые источники энергии также будет сопровождаться различными вызовами.

Напомним, 7 октября рекордные цены на газ в Европе резко упали после заявления президента страны-агрессора, который предложил «Газпрому» «смилостивиться» и увеличить предложение газа РФ на европейском рынке. Ранее российский монополист заявил об увеличении добычи голубого топлива и наращивании поставок в Турцию, Германию, Италию.

6 октября цены на газ в Европе составили 1 тыс. 937 долл. за тысячу кубометров, но после заявления Путина сегодня упали до 1 тыс. 243 долл.

Газовый шантаж России происходит на фоне подготовки к вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция призвали Евросоюз расследовать причины резкого повышения цен на газ.

Источник: Bloomberg, Государственный департамент США