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Ракурс
В Албании объявлено чрезвычайное положение в области энергетики, фото:

Чрезвычайное положение в энергетике объявила курортная страна в Европе

11 окт 2021, 16:00
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Премьер-министр Албании Эди Рама объявил чрезвычайное положение в области энергетики из-за энергетического кризиса.

Хотя в настоящее время проблемы с нехваткой электричества в стране нет, Рама решил пойти на такой шаг из-за ожидаемых проблем в течение зимних месяцев. Об этом сообщает издание Euractiv.

Согласно албанскому законодательству, чрезвычайное положение предоставит правительству больше свободы в отношении государственных расходов и соблюдения правил в области энергетики.

Рама уверяет, что такое решение не предусматривает роста цен на энергоносители для албанских семей или малого бизнеса. Он также объявил о некоторых мерах, которые, по его словам, позволят избежать каких-либо проблем для наиболее уязвимых слоев общества.

Объявленные премьером меры включают выплаты государственной энергетической компании 200 млн евро в течение двух лет. Эти выплаты призваны предотвратить рост цен и гарантировать бесперебойные поставки электроэнергии.


Напомним, недавно Ливан остался без электричества из-за остановки двух крупнейших электростанций.

Источник: Euractiv


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