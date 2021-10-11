Чрезвычайное положение в энергетике объявила курортная страна в Европе

В Албании объявлено чрезвычайное положение в области энергетики, фото:

https://racurs.ua/n161485-chrezvychaynoe-polojenie-v-energetike-obyavila-kurortnaya-strana-v-evrope.html

Ракурс

Премьер-министр Албании Эди Рама объявил чрезвычайное положение в области энергетики из-за энергетического кризиса.

Хотя в настоящее время проблемы с нехваткой электричества в стране нет, Рама решил пойти на такой шаг из-за ожидаемых проблем в течение зимних месяцев. Об этом сообщает издание Euractiv.

Согласно албанскому законодательству, чрезвычайное положение предоставит правительству больше свободы в отношении государственных расходов и соблюдения правил в области энергетики.

Рама уверяет, что такое решение не предусматривает роста цен на энергоносители для албанских семей или малого бизнеса. Он также объявил о некоторых мерах, которые, по его словам, позволят избежать каких-либо проблем для наиболее уязвимых слоев общества.

Объявленные премьером меры включают выплаты государственной энергетической компании 200 млн евро в течение двух лет. Эти выплаты призваны предотвратить рост цен и гарантировать бесперебойные поставки электроэнергии.

Напомним, недавно Ливан остался без электричества из-за остановки двух крупнейших электростанций.

Источник: Euractiv