Битлс. Фото: The Guardian

https://racurs.ua/n161484-makkartni-nazval-vinovnika-raspada-the-beatles.html

Ракурс

Пол Маккартни, бывший участник легендарной группы The Beatles (Битлс), раскрыл имя человека, виновного в развале коллектива.

Он заявил, что исполнители распались по инициативе Джона Леннона. Об этом сообщает The Guardian.

Я не тот человек, который стал причиной раскола группы. Однажды Джон вошел в комнату и сказал, что я ухожу из The Beatles, — рассказал Маккартни.

Маккартни добавил, что Джон Леннон оставался участником группы еще несколько месяцев, и после его заявления об уходе остальным участникам приходилось притворяться, что все хорошо.

Также на уход Джона Леннона повлияли его отношения с Йоко Оно — японской художницей.

Все дело было в том, что Джон был занят своей новой жизнью с Йоко. Джон всегда хотел стряхнуть с себя оковы общества. Его же растила его тетя Мими, довольно суровая женщина, поэтому он всегда жаждал свободы, — сказал Маккартни.

Он также отметил, что планировал воскресить коллектив, так как на тот момент не представлял свою жизнь без The Beatles.

Напомним, ранее мы сообщали, что рейтинг самых богатых мертвых знаменитостей, чье творческое наследие продолжает приносить доход даже после смерти, обнародовал американский журнал Forbes.

Источник: The Guardian