Хамскую статью Медведева на Банковой сравнили с балалайкой. Фото: theworldnews

https://racurs.ua/n161482-hamskuu-statu-medvedeva-na-bankovoy-sravnili-s-balalaykoy.html

Ракурс

Офис президента отреагировал на новую статью Кремля об украинской власти. Экс-президент России Дмитрий Медведев возразил необходимость диалога между Украиной и Россией.

Утверждение Медведева о том, что Украина якобы не является самостоятельным государством, прокомментировал внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович на своей странице в Facebook.

Гражданин Медведев, проделавший головокружительный путь от президента РФ до заместителя секретаря, разразился статьей про Украину. Балалайка все та же — «внешнее управление, ко-ко-ко, слабая власть, неопределившийся народ, фашисты», — написал он.

Арестович заявил, что нынешняя российская власть, как и большинство ее предшественников, является нелегитимной, а сам бывший глава правительства РФ так и не смог понять, что он уже ничего не решает.

Уже сейчас, если бы вы доверились Siri окончательно, тексты, выходящие из-под ваших перьев, сильно выиграли бы в качестве, — обратился представитель Банковой к Медведеву.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-президент страны-агрессора Дмитрий Медведев заявил, что Кремль считает бессмысленными контакты с руководством Украины, потому что «во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди». Он предложил дождаться «вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией».