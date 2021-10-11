Хамську статтю Медведєва на Банковій порівняли з балалайкою. Фото: theworldnews

https://racurs.ua/ua/n161482-hamsku-stattu-medvedieva-na-bankoviy-porivnyaly-z-balalaykou.html

Ракурс

Офіс президента відреагував на нову статтю Кремля про українську владу. Екс-президент Росії Дмитро Медведєв заперечив необхідність діалогу між Україною та Росією.

Твердження Медведєва про те, що Україна нібито не є самостійною державою, прокоментував позаштатний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович на своїй сторінці у Facebook.

Громадянин Медведєв, який подолав запаморочливий шлях від президента РФ до заступника секретаря, вибухнув статтею про Україну. Балалайка все та ж — «зовнішнє управління, ко-ко-ко, слабка влада, народ, який не визначився, фашисти», — написав він.

Арестович заявив, що нинішня російська влада, як і більшість її попередників, є нелегітимною, а сам колишній глава уряду РФ так і не зміг усвідомити, що він вже нічого не вирішує.

Якби ви довірилися Siri остаточно, тексти, що виходять з-під вашого пера, сильно виграли б в якості, — звернувся представник Банкової до Медведєва.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки РФ, екс-президент країни-агресора Дмитро Медведєв заявив, що Кремль вважає безглуздими контакти з керівництвом України, бо «на чолі цієї країни стоять неосвічені та необов’язкові люди». Він запропонував дочекатися «притомного керівництва, яке націлене не на тотальну конфронтацію з Росією».