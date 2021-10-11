Бітлз. Фото: The Guardian

https://racurs.ua/ua/n161484-makkartni-nazvav-vynuvatcya-rozpadu-the-beatles.html

Ракурс

Пол Маккартні, колишній учасник легендарного гурту The Beatles (Бітлз), розкрив ім’я людини, що винна в розвалі колективу.

Він заявив, що виконавці розпалися за ініціативою Джона Леннона. Про це повідомляє The Guardian.

Я не та людина, яка стала причиною розколу групи. Одного разу Джон увійшов до кімнати і сказав, що я йду з The Beatles, — розповів Маккартні.

Маккартні додав, що Джон Леннон залишався учасником групи ще кілька місяців, і після його заяви іншим учасникам доводилося прикидатися, що все добре.

Також на догляд Джона Леннона вплинули його відносини з Йоко Оно — японською художницею.

Уся справа була в тому, що Джон був зайнятий своїм новим життям із Йоко. Джон завжди хотів скинути із себе кайдани суспільства. Його ж ростила його тітка Мімі, досить сувора жінка, тому він завжди прагнув свободи, — сказав Маккартні.

Він також зазначив, що планував відродити колектив, бо на той момент не уявляв своє життя без The Beatles.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рейтинг найбагатших мертвих знаменитостей, чия творча спадщина продовжує приносити дохід навіть після смерті, оприлюднив американський журнал Forbes.

Джерело: The Guardian