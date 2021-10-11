Кому стоит сделать бустерную прививку, рассказали в ВОЗ

Вакцинация. Фото: istock

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Вакцинация от коронавируса продолжается во всем мире. Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендует людям со слабым иммунитетом получить дополнительную прививку от коронавируса.

Они имеют высокий риск тяжелого течения заболевания. Об этом сообщает The Straits Times.

Отмечается, что у таких людей организм реже адекватно реагирует на вакцинацию после полного курса и имеет высокий риск осложнений во время тяжелого течения коронавируса. В частности, людям старше 60 лет, которые прошли полный курс вакцинации препаратами Sinovac и Sinopharm, следует прививаться дополнительной дозой тех же вакцин.

SAGE отмечает, что странам необходимо сосредоточиться на том, чтобы увеличить число полностью вакцинированных лиц с ослабленным иммунитетом и уже потом вводить бустерные прививки.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса защищает от тяжелого течения болезни. Новое исследование об эффективности вакцин провели французские ученые. По словам исследователей, прививка на 90% снижает риск госпитализаций и летальных исходов.

Источник: The Straits Times