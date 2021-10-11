Кому варто зробити бустерне щеплення, розповіли у ВООЗ

Вакцинація. Фото: istock

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Вакцинація від коронавірусу триває у всьому світі. Стратегічна консультативна група експертів по імунізації (SAGE) Всесвітньої організації з охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує людям зі слабким імунітетом отримати додаткове щеплення проти коронавірусу.

Вони мають високий ризик важчого перебігу захворювання. Про це повідомляє The Straits Times.

Зазначається, що в таких людей організм рідше реагує адекватно на вакцинацію після повного курсу та має високий ризик ускладнень під час важкого перебігу коронавірусу. Зокрема, людям, що старші за 60 років та пройшли повний курс вакцинації препаратами Sinovac та Sinopharm, слід щепитися додатковою дозою тих самих вакцин.

SAGE зазначає, що країнам необхідно зосередитися на тому, аби збільшити число повністю вакцинованих осіб з ослабленим імунітетом і вже потім запроваджувати бустерне щеплення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу захищає від важкого перебігу хвороби. Нове дослідження про ефективність вакцин провели французькі вчені. За словами дослідників, щеплення на 90% знижує ризик госпіталізацій та летальних випадків.

Джерело: The Straits Times