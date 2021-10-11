місько. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n161500-vidomyy-rok-muzykant-zi-lvova-raptovo-pishov-iz-jyttya-foto-video.html

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Місько Барбара, відомий львівський музикант та учасник гурту «Мертвий півень», раптово пішов із життя на 50 році життя.

Наразі причина смерті невідома. Про це повідомила дружина співака Світлана Олешко.

Місько Барбара був співзасновником гурту «Мертвий півень», що виник у Львові в 1989 році. Однією з характерних рис гурту стали пісні на вірші відомих українських поетів. За 30 років існування музичного колективу в ньому встигли пограти близько 20 музикантів. Місько Барбара також паралельно грав у харківському театрі «Арабески».

Чоловік не хворів, мав великі плани на майбутнє, але несподівано йому стало зле, а вранці він уже не прокинувся. На Facebook музиканта публікують десятки співчуттів щодо несподіваної смерті.

Найпопулярнішими піснями «Мертвого півня» були «Ми помрем не в Парижі», «Б'ютіфул карпати», «Гуцулка Ксеня», «Франсуа» (кавер на однойменну пісню Ірини Білик, який став популярним на «Території А»), «Сто баксів на місяць — і всі тебе…», «Мені по цимбалах…», «Холодно», «Знову, к…, радіо, телебачення, преса».

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