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Ракурс
Зеленський. Фото: 24 канал

Нормандська четвірка готується до саміту — Зеленський

11 жов 2021, 19:50
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Нормандська четвірка готується до проведення нового саміту. Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів перемовини з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Емануелем Макроном щодо підготовки до саміту.

Про це український лідер заявив у своєму Twitter.

Допис Зеленського. Фото: Twitter


На заході обговорюватимуть способи досягнення миру на Донбасі. Україна, Німеччина та Франція виступатимуть за досягнення нових домовленостей, які забезпечуватимуть встановлення миру.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нормандська зустріч на Донбасі за участі представників так званих Донецької та Луганської «народних республік» може розмити саму ідею переговорів.

Джерело: Ракурс


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