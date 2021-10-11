Зеленський. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n161499-normandska-chetvirka-gotuietsya-do-samitu-zelenskyy.html

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Нормандська четвірка готується до проведення нового саміту. Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів перемовини з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Емануелем Макроном щодо підготовки до саміту.

Про це український лідер заявив у своєму Twitter.

На заході обговорюватимуть способи досягнення миру на Донбасі. Україна, Німеччина та Франція виступатимуть за досягнення нових домовленостей, які забезпечуватимуть встановлення миру.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нормандська зустріч на Донбасі за участі представників так званих Донецької та Луганської «народних республік» може розмити саму ідею переговорів.