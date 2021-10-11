Саммит. Фото: УП

https://racurs.ua/n161499-normandskaya-chetverka-gotovitsya-k-sammitu-zelenskiy.html

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Нормандская четверка готовится к проведению нового саммита. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмануэлем Макрона по подготовке к саммиту.

Об этом украинский лидер заявил в своем Twitter.

На мероприятии будут обсуждать способы достижения мира на Донбассе. Украина, Германия и Франция будут выступать за достижение новых договоренностей, обеспечивающих установление мира.

Напомним, ранее мы сообщали, что нормандская встреча на Донбассе при участии представителей так называемых Донецкой и Луганской «народных республик» может размыть саму идею переговоров.