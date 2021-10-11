Мисько Барбара. Фото: УП

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Мисько Барбара, известный львовский музыкант и участник группы «Мертвий півень, внезапно ушел из жизни на 50 году жизни.

Причина смерти неизвестна. Об этом сообщила жена певца Светлана Олешко.

Мисько Барбара был соучредителем группы «Мертвий півень», появившейся во Львове в 1989 году. Одной из характерных черт группы стали песни на стихи известных украинских поэтов. За 30 лет существования музыкального коллектива в нем успели поиграть около 20 музыкантов. Мисько Барбара также параллельно играл в харьковском театре «Арабески».

Мужчина не болел, имел большие планы на будущее, но неожиданно ему стало плохо, а утром он уже не проснулся. На Facebook музыканта публикуют десятки соболезнований из-за неожиданной смерти.

Самыми популярными песнями «Мертвого півня» были «Ми помрем не в Парижі «, «Бьютіфул Карпаты», «Гуцулка Ксенія», «Франсуа» (кавер на одноименную песню Ирины Билык, который стал популярным на «Территории А»), «Сто долларів в місяць — і все тобі …»,"Мені по цимбалах… «,"Зимно»,"Знову к…, радіо, телебачення, преса».

Напомним, ранее мы сообщали, что умер основатель британской рок-группы Status Quo Алан Ланкастер.