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Ракурс
Мисько Барбара. Фото: УП

Известный рок-музыкант из Львова внезапно ушел из жизни (ФОТО, ВИДЕО)

11 окт 2021, 20:26
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Мисько Барбара, известный львовский музыкант и участник группы «Мертвий півень, внезапно ушел из жизни на 50 году жизни.

Причина смерти неизвестна. Об этом сообщила жена певца Светлана Олешко.

Мисько Барбара был соучредителем группы «Мертвий півень», появившейся во Львове в 1989 году. Одной из характерных черт группы стали песни на стихи известных украинских поэтов. За 30 лет существования музыкального коллектива в нем успели поиграть около 20 музыкантов. Мисько Барбара также параллельно играл в харьковском театре «Арабески».

Мисько Барбара. Фото: УПМужчина не болел, имел большие планы на будущее, но неожиданно ему стало плохо, а утром он уже не проснулся. На Facebook музыканта публикуют десятки соболезнований из-за неожиданной смерти.

Реакция соцсетей. Скриншот: Facebook

Реакция соцсетей. Скриншот: Facebook

Реакция соцсетей. Скриншот: Facebook

Реакция соцсетей. Скриншот: Facebook

Реакция соцсетей. Скриншот: FacebookСамыми популярными песнями «Мертвого півня» были «Ми помрем не в Парижі «, «Бьютіфул Карпаты», «Гуцулка Ксенія», «Франсуа» (кавер на одноименную песню Ирины Билык, который стал популярным на «Территории А»), «Сто долларів в місяць — і все тобі …»,"Мені по цимбалах… «,"Зимно»,"Знову к…, радіо, телебачення, преса».


Напомним, ранее мы сообщали, что умер основатель британской рок-группы Status Quo Алан Ланкастер.

Источник: Ракурс


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