Мецгер. Фото: Уп

https://racurs.ua/ua/n161502-mecger-yde-z-posady-pislya-pobyttya-jurnalistiv-foto.html

Ракурс

Євген Мецгер, голова «Укрексімбанку», написав заяву на звільнення після інциденту з побиттям журналістів програми «Схеми».

Наразі він перебуває під домашнім нічним арештом. Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

Написання заяви про відставку є моєю власною оцінкою того, що сталося в банку. Сподіваюсь, що цей крок допоможе відновленню довіри до банку, — зазначив Мецгер.

Зауважимо, що Мецгер перебуває під нічним домашнім арештом, який діє щодня з 22.00 до 6.00.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що фігуранту нападу на журналістів «Схем», керівнику державного «Укрексімбанку» Євгену Мецгеру 11 жовтня обрали запобіжний захід. Таке рішення ухвалив Голосіївський райсуд Києва.