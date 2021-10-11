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Ракурс
Мецгер. Фото: Уп

Мецгер йде з посади після побиття журналістів (ФОТО)

11 жов 2021, 21:19
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Євген Мецгер, голова «Укрексімбанку», написав заяву на звільнення після інциденту з побиттям журналістів програми «Схеми».

Наразі він перебуває під домашнім нічним арештом. Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

Написання заяви про відставку є моєю власною оцінкою того, що сталося в банку. Сподіваюсь, що цей крок допоможе відновленню довіри до банку, — зазначив Мецгер.

Зауважимо, що Мецгер перебуває під нічним домашнім арештом, який діє щодня з 22.00 до 6.00.


Заява на звільнення. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що фігуранту нападу на журналістів «Схем», керівнику державного «Укрексімбанку» Євгену Мецгеру 11 жовтня обрали запобіжний захід. Таке рішення ухвалив Голосіївський райсуд Києва.

Джерело: Ракурс


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