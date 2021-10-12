Авиационный безвиз и деньги на образование - о чем договорились на саммите Украина-ЕС

https://racurs.ua/n161526-aviacionnyy-bezviz-i-dengi-na-obrazovanie-o-chem-dogovorilis-na-sammite-ukraina-es.html

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Общее авиационное пространство между ЕС и Украиной и деньги от Евросоюза на науку и культуру в Украине — таковы темы соглашений, подписанных 12 октября на саммите Украина-ЕС в Киеве.

Первое из соглашений — об Общем авиационном пространстве между Евросоюзом и Украиной.

Его еще называют «авиационным безвизом», который предусматривает взаимное открытие рынков пассажирских, грузовых и почтовых авиаперевозок. Украина получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны-члены ЕС, а европейские авикомпании смогут осуществлять внутренние перевозки в нашем государстве.

Соглашение об «открытом небе» дает возможность:

уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании;

снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами;

облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами;

как следствие — снизить цены на билеты.

Переговоры по поводу авиационного безвиза провели еще в 2007—2013 годах. Однако подписание соглашения было заблокировано из-за спора между Великобританией и Испанией вокруг аэропорта Гибралтара. Преграда исчезла только после окончательного «развода» Лондона с ЕС.

В июне 2021 года согласие на «авиационный безвиз» дал Совет ЕС.

Другие два соглашения предусматривают ассоциацию Украины с двумя программами ЕС. Первая — это программа финансирования исследований и инноваций Horizon Europe. Общий ее объем на 2021−2027 годы составит 9,55 млрд евро. Подписанное во время саммита соглашение позволит украинским исследовательским организациям также подаваться на участие в Horizon Europe.

Программа Creative Europe, к которой с сегодняшнего дня могут приобщиться украинцы, имеет бюджет почти 2,5 млрд евро на семь лет. Она направлена ​​на организации, занимающиеся различными видами искусств, например, музыкой, литературой, архитектурой, или производят фильмы и другой аудиовизуальный контент.