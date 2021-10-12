Чрезвычайную ситуацию объявили в Одесской области из-за подорожания газа. Фото:

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Чрезвычайную ситуацию из-за цен на газ объявили в Одесской области.

Во вторник вечером, 11 октября, такое решение приняла Одесская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. В облгосадминистрации отметили, что из-за подорожания газа поставщики услуг не могут выполнять контрактные условия, школы, больницы и другие коммунальные учреждения не могут оплатить завышенную в разы стоимость услуг. Сегодня цена газа составляет около 40 грн за куб. м. Об этом сообщила пресс-служба Одесской ОГА.

По словам директора Департамента энергоэффективности ОГА Антона Шалыгайло, еще в начале 2021 года бюджетные учреждения заключили договоры на поставку газа по тарифу 11,5 грн за куб. м, но сейчас эта цена значительно выросла. Тепловики присылают бюджетным учреждениям письма с предупреждением о прекращении поставок.

Новые договоры еще не оформлены и это может привести к отключению от газоснабжения. Таким образом без газа может остаться 221 объект социальной инфраструктуры.

Такая ситуация может привести к срыву отопительного сезона и учебного процесса, а также к прекращению предоставления лечебных услуг. Если температура воздуха резко снизится, то отсутствие отопления может стать причиной чрезвычайных ситуаций — отметил Шалыгайло.



Как известно, с сентября многие газоснабжающие организации начали отказываться от заключенных ранее договоров с городами из-за существенного увеличения цены на газ. В понедельник, 11 сентября, чрезвычайную ситуацию из-за цен на газ объявили также на Закарпатье, Хмельнитчине и Ивано-Франковске.

Напомним, в Государственной службе статистики сообщили, что за год тарифы в стране увеличились на 2,2 млн грн. В августе 2020 года население уплатило 8,1 млрд грн, а в августе следующего года — 11,8 млрд грн.