Пенсия. Фото: istock

https://racurs.ua/n161524-semyam-pogibshih-voennyh-povysyat-pensii-kogda-i-naskolko.html

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Пенсии в Украине повысят для семей людей, чьи родные погибли, защищая независимость и суверенитет Украины.

Правительство приняло решение об увеличении с 1 января 2022 года минимальной пенсии на уровне не менее 7 тыс. 800 грн каждому из нетрудоспособных родителей, жены (мужа) защитников, погибших в зоне проведения АТО. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Повышение пенсии со следующего года получат более двух тысяч людей, чьи родные погибли за Украину, защищая мир и покой украинских домов. Адресная помощь будет предоставляться им независимо от того, получают ли такие выплаты другие члены семьи, — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Летом министр социальной политики Марина Лазебная рассказывала, что ведомство ищет решение об индексации пенсий военнослужащим. Тогда она не уточнила, о каком уровне повышения может идти речь.

В 2020 году Рада приняла в первом чтении закон «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», которым предусматривается увеличить максимальный размер пенсии с 70%, который существует сейчас, до 90%.

Напомним, ранее мы сообщали, что минимальная пенсия в Украине вырастет до 2 тыс. 600 грн с 1 декабря 2021 года.