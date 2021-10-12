Пенсії. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n161524-cim-yam-zagyblyh-viyskovyh-pidvyschat-pensiyi-koly-chekaty-i-naskilky.html

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Пенсії в Україні підвищать для сімей людей, чиї рідні загинули, захищаючи незалежність і суверенітет України.

Уряд ухвалив рішення про збільшення з 1 січня 2022 року мінімальної пенсії на рівні не менше ніж 7 тис. 800 грн кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників, що загинули в зоні проведення АТО. Про це повідомляє прес-служба уряду.

Підвищену пенсійну допомогу з наступного року отримають понад дві тисячі людей, чиї рідні загинули за Україну, боронячи мир та спокій українських осель. Адресна допомога до пенсії надаватиметься їм незалежно від того, чи вже отримують такі виплати інші члени родини, — заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Влітку міністр соціальної політики Марина Лазебна розповідала, що відомство шукає рішення щодо індексації пенсій військовослужбовцям. Тоді вона не уточнила, про який рівень підвищення може йти мова.

У 2020 році Рада ухвалила в першому читанні закон «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби, та деяких інших осіб», яким передбачається збільшити максимальний розмір пенсії із 70%, який існує наразі, до 90%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мінімальна пенсія в Україні зросте до 2 тис. 600 грн з 1 грудня 2021 року.