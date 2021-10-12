Андрій Клочко, фото: «Еспресо»

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Ракурс

Андрій Клочко, народний депутат зі «Слуги народу», раніше пояснював походження нерухомості на мільйони гривень, які його мати придбала за час депутатства сина, статками сестри.

Проте сестра нардепа Олена Грузіцька офіційно заробляє 10 тис. грн на місяць, мешкає на Троєщині у Києві і, згідно з даними офіційних реєстрів, ніколи не мала бізнесу. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Журналісти нещодавно встановили, що матір нардепа за час депутатства свого сина стала власником двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто — майна, ринкова вартість якого становить приблизно 14,5 млн грн.

Клочко згодом на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував повідомлення, в якому заявив, що з нерухомістю його матері допомогла сестра, яка «є забезпеченою людиною і має медичний бізнес, її чоловік очолює місцеву філію міжнародної компанії».

Проте, як встановили журналісти, Грузіцька працює в стоматологічній клініці керівницею й офіційно з початку цього року отримувала близько 9 тис. грн зарплати на місяць (плюс ще по 1,3 тис. грн на місяць від іншої стоматологічної фірми).

Її чоловік працює в компанії, що займається виробами з алюмінію, і з початку року офіційно отримує близько 28 тис. грн на місяць. За три останні роки їхня родина сукупно заробила трохи більше 1 млн грн.

Живе Грузіцька з чоловіком у звичайній багатоповерхівці на Троєщині, їздить на автомобілі Toyota Rav4, що був привезений з США після ДТП, а її чоловік користується бюджетною 15-річною Toyota Corolla.

Клочко походження активів матері поясняв також продажем родинної квартири та його подарунком матері з продажу нерухомості в Броварах.

Ці твердження відповідають дійсності, проте родинну квартиру на київській Троєщині було продано у квітні 2021 року за 1,9 млн грн (що трапилося вже після купівлею його матір’ю частини дороговартісного майна), а нерухомість Клочка була продана за 750 тис. грн.

Тобто, цих сум не вистачає, щоб пояснити купівлю майна.

Крім того, виявилося, що сестра Клочка, після його потрапляння до Ради, також почала скуповувати нову нерухомість:

квартиру у ЖК «Баварія» під Києвом;

100-метрову квартиру на Троєщині;

відразу дві квартири у ЖК «Рів'єра», де нерухомість також дісталася і матері депутата.

Ринкова вартість придбаного Грузіцькою майна може сягати 7 млн грн. Відтак, загалом родичі нардепа за час його перебування в парламенті, за нашими підрахунками, скупилися десь на 20 млн грн, — наголошує видання.

Зазначається, що депутат відмовився відповідати на питання журналістів. Грузіцька також не пояснила журналістам звідки в неї кошти на дорогі закупівлі.

Джерело: Bihus.Info