Андрей Клочко, фото: «Эспрессо»

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Ракурс

Андрей Клочко, народный депутат из «Слуги народа», ранее объяснял происхождение недвижимости на миллионы гривен, которые его мать приобрела за время депутатства сына, доходами сестры.

Однако сестра нардепа Елена Грузицкая официально зарабатывает 10 тыс. грн в месяц, живет на Троещине в Киеве и, согласно данным официальных реестров, никогда не имела бизнеса. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Журналисты недавно установили, что мать нардепа за время депутатства своего сына стала владельцем двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто — имущества, рыночная стоимость которого составляет примерно 14,5 млн грн.

Клочко впоследствии на своей странице в Фейсбуке опубликовал сообщение, в котором заявил, что с недвижимостью его матери помогла сестра, которая «является обеспеченным человеком и имеет медицинский бизнес, ее муж возглавляет местный филиал международной компании».

Однако, как установили журналисты, Грузицкая работает в стоматологической клинике руководительницей и официально с начала этого года получала около 9 тыс. грн зарплаты в месяц (плюс еще по 1,3 тыс. грн в месяц от другой стоматологической фирмы).

Ее муж работает в компании, занимающейся изделиями из алюминия, и с начала года официально получает около 28 тыс. грн в месяц. За три последних года их семья совокупно заработала чуть более 1 млн грн.

Живет Грузицкая с мужем в обычной многоэтажке на Троещине, ездит на автомобиле Toyota Rav4, который был привезен из США после ДТП, а ее муж пользуется бюджетной 15-летней Toyota Corolla.

Клочко происхождения активов матери объяснял также продажей семейной квартиры и его подарком матери с продажи недвижимости в Броварах.

Эти утверждения соответствуют действительности, однако семейная квартира на киевской Троещине была продана в апреле 2021 года за 1,9 млн грн (что случилось уже после покупкой его матерью части дорогостоящего имущества), а недвижимость Клочко была продана за 750 тыс. грн.

То есть, этих сумм не хватает, чтобы объяснить покупку имущества.

Кроме того, оказалось, что сестра Клочко, после попадания его в Раду, также начала скупать новую недвижимость:

квартиру в ЖК «Бавария» под Киевом;

100-метровую квартиру на Троещине;

сразу две квартиры в ЖК «Ривьера», где недвижимость также досталась и матери депутата.

Рыночная стоимость приобретенного Грузицкой имущества может достигать 7 млн грн. Так что, в общем родственники нардепа за время его пребывания в парламенте, по нашим подсчетам, скупились где-то на 20 млн грн, — отмечает издание.

Отмечается, что депутат отказался отвечать на вопросы журналистов. Грузицкая также не объяснила журналистам откуда у нее деньги на дорогие закупки.

Джерело: Bihus.Info