Надзвичайну ситуацію оголосили на Одещині через подорожчання газу. Фото:

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Надзвичайну ситуацію через ціни на газ оголосили в Одеській області.

У вівторок ввечері, 11 жовтня, таке рішення ухвалила Одеська обласна комісія з питань ТЕБ та НС. В облдержадміністрації зазначили, що через подорожчання газу постачальники послуг не можуть виконувати контрактні умови, школи, лікарні та інші комунальні установи не можуть оплатити завищену в рази вартість послуг. Сьогодні ціна газу становить близько 40 грн за куб. м. Про це повідомила прес-служба Одеської ОДА.

За словами директора Департаменту енергоефективності ОДА Антона Шалигайла, ще початку 2021 року бюджетні установи уклали договори на поставку газу за тарифом 11,5 грн за куб. м, але зараз ця ціна значно виросла. Тепловики надсилають бюджетним установам листи з попередженням про припинення поставок.

Нові договори ще не оформлені й це може призвести відключення від газопостачання. Таким чином без газу може залишитися 221 об'єкт соціальної інфраструктури.

Така ситуація може призвести до зриву опалювального сезону та навчального процесу, а також до припинення надання лікувальних послуг. Якщо температура повітря різко знизиться, то відсутність опалення може стати причиною надзвичайних ситуацій — зазначив Шалигайло.



Як відомо, з вересня чимало газопостачальних організацій почали відмовлятися від укладених раніше договорів з містами через істотне збільшення ціни на газ.

Нагадаємо, у Державній службі статистики повідомили, за рік тарифи в Україні збільшилися на 2,2 млн грн. У серпні 2020 року населення сплатило 8,1 млрд грн, а в серпні наступного року — 11,8 млрд грн.