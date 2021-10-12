Відкритий авіапростір і гроші на освіту - які угоди підписали на саміті Україна-ЄС

https://racurs.ua/ua/n161526-vidkrytyy-aviaprostir-i-groshi-na-osvitu-yaki-ugody-pidpysaly-na-samiti-ukrayina-ies.html

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Спільний авіаційний простір між ЄС і Україною та гроші від Євросоюзу на науку та культуру в Україні — такими є теми угод, підписаних 12 жовтня на саміті Україна-ЄС у Києві.

Перша з угод — про Спільний авіаційний простір між Євросоюзом і Україною.

Її ще називають «авіаційним безвізом», він передбачає взаємне відкриття ринків пасажирських, вантажних і поштових авіаперевезень. Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів в будь-які країни-члени ЄС. Також європейські авіакомпанії матимуть право здійснювати внутрішні перевезення в нашій державі.

Угода про «відкрите небо» дає можливість:

урівняти у деяких правах українські та європейські авіакомпанії;

зняти монополію на окремі маршрути, встановлену двосторонніми договорами;

полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами;

як наслідок — зменшити ціни на квитки.

Переговори щодо авіаційного безвізу провели ще у 2007−2013 роках. Проте підписання угоди було заблоковане через спір між Великою Британією та Іспанією довкола аеропорту Гібралтару. Перепона зникла лише після остаточного «розлучення» Лондона з ЄС.

У червні 2021 року свою згоду на «авіаційний безвіз» дала Рада ЄС.

Інші дві угоди передбачають асоціацію України з двома програмами ЄС. Перша — це програма фінансування досліджень та інновацій Horizon Europe. Загальний її обсяг на 2021−2027 роки становитиме 95,5 млрд євро. Підписана під час саміту угода дозволить українським дослідницьким організаціям також подаватися на участь у Horizon Europe.

Програма Creative Europe, до якої від сьогодні можуть долучитися українці, має бюджет у майже 2,5 млрд євро на сім років. Вона спрямована на організації, які займаються різними видами мистецтв, наприклад, музикою, літературою, архітектурою, чи виробляють фільми та інший аудіовізуальний контент.