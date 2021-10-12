Лідери Євросоюзу виголосили перші заяви про інтеграцію Києва. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n161515-samit-ukrayiny-ta-ievrosouzu-lidery-ies-vygolosyly-zayavy-pro-integraciu-kyieva.html

Ракурс

Саміт Україна — Європейський Союз стартував у Києві у вівторок, 12 жовтня.

Президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен прибули до Києва. У Маріїнському палаці європейських чиновників зустрів президент Володимир Зеленський. Лідери ЄС вже зробили перші заяви про євроінтеграцію української держави. Про це повідомив Офіс президента.

ЄС і Україну пов’язують глибокі й особливі узи. Взаємовигідне партнерство, яке нам потрібно розвивати. Я хочу, щоб ми залишалися амбітними у наших відносинах. Давайте досліджувати, що ще ми можемо зробити разом, — написала у себе в Twitter по прибуттю фон дер Ляйен.

А верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель інтерв’ю «Радіо Свобода» зазначив, що Брюссель визнав європейський вибір України та її прагнення стати членом ЄС, і поділяє прагнення зміцнювати політичні зв’язки й економічну інтеграцію. Чиновник наголосив, що Європейський Союз та Україна поділяють прагнення зміцнювати політичні зв’язки і економічну інтеграцію на основі Угоди про асоціацію, включаючи глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Просування вперед, назустріч процесу реформування і зближення — це найкращий інструмент для досягнення такої мети. Це означає роботу над впровадженням угоди, продовження блискучої співпраці між Україною та інституціями й агентствами Євросоюзу та загалом ведення спільного бізнесу, поїздки на роботу та навчання до Євросоюзу — і навпаки. Всі ці речі з кожним днем роблять нас ближчими один до одного, — заявив він.

При цьому Боррель закликав не спекулювати на тому, скільки років знадобиться Україні для членства в Євросоюзі. За його словами, зараз треба забезпечити тривалі й незворотні реформи на основі Угоди про асоціацію й запроваджувати європейські стандарти в Україні.

Очікується, що на саміті Україна-ЄС в Києві підпишуть три угоди:

про спільний авіаційний простір між Україною та країнами ЄС;

про асоціацію України з європейською програмою фінансування досліджень та інновацій Horizon Europe;

про співпрацю України та ЄС в рамках програми Creative Europe.

За результатами саміту буде ухвалена спільна заява.

Нагадаємо, у липні президент України Володимир Зеленський разом із президентами Грузії Саломе Зурабішвілі та Молдови Маєю Санду підписав декларацію Батумського саміту. У цьому документі наголошується, що вступ до Євросоюзу є спільною метою для трьох держав, яка не має альтернативи.

Джерело: «Радіо Свобода»