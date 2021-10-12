Лидеры Евросоюза произнесли первые заявления об интеграции Киева. Фото:

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Саммит Украина-Европейский Союз стартовал в Киеве во вторник, 12 октября.

Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев. В Мариинском дворце европейских чиновников встретил президент Владимир Зеленский. Лидеры ЕС уже сделали первые заявления о евроинтеграции украинского государства. Об этом сообщил Офис президента.

ЕС и Украину связывают глубокие и особые узы. Взаимовыгодное партнерство, которое нам нужно развивать. Я хочу, чтобы мы оставались амбициозными в наших отношениях. Давайте исследовать, что еще мы можем сделать вместе, — написала у себя в Twitter по прибытию фон дер Ляйен.

А верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель интервью «Радио Свобода» отметил, что Брюссель признал европейский выбор Украины и ее стремление стать членом ЕС, и разделяет стремление укреплять политические связи и экономическую интеграцию. Чиновник подчеркнул, что Европейский Союз и Украина разделяют стремление укреплять политические связи и экономическую интеграцию на основе Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли.

Продвижение вперед, навстречу процессу реформирования и сближения — это лучший инструмент для достижения такой цели. Это означает работу над внедрением соглашения, продолжение блестящей сотрудничества между Украиной и институтами и агентствами Евросоюза и в целом ведения совместного бизнеса, поездки на работу и учебу в Евросоюз — и наоборот. Все эти вещи с каждым днем делают нас ближе друг к другу, — заявил он.

При этом Боррель призвал не спекулировать на том, сколько лет понадобится Украине для членства в Евросоюзе. По его словам, сейчас нужно обеспечить длительные и необратимые реформы на основе Соглашения об ассоциации и вводить европейские стандарты в Украине.

Ожидается, что на саммите Украина-ЕС в Киеве подпишут три соглашения:

об Общем авиационном пространстве между Украиной и странами ЕС;

об ассоциации Украины с европейской программой финансирования исследований и инноваций Horizon Europe;

о сотрудничестве Украины и ЕС в рамках программы Creative Europe.

По результатам саммита будет принято совместное заявление.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентами Грузии Саломе Зурабишвили и Молдовы Майей Санду подписал декларацию Батумского саммита. В этом документе отмечается, что вступление в Евросоюз является общей целью для трех государств, которая не имеет альтернативы.

Источник: «Радио Свобода»