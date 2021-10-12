Неожиданную пользу от «альцгеймеровского» гена установили ученые

«Альцгеймеровский» ген помогает памяти

https://racurs.ua/n161514-neojidannuu-polzu-ot-alcgeymerovskogo-gena-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

«Альцгеймеровского» ген — APOE4, ген аполипопротеина Е — связан с повышенным риском развития болезни Альцгеймера.

Но недавно оказалось, что этот ген приносит и пользу — у людей с APOE4 лучше работает память. Это установили ученые из Университетского колледжа Лондона, сообщает пресс-служба вуза.

В рамках исследования ученые попросили несколько сотен людей в возрасте от 69 до 71 года и без болезни Альцгеймера пройти тест на зрительную рабочую память.

В рабочей памяти содержится то, с чем мозг работает буквально в данный момент. Емкость в такой памяти небольшая, но с ее помощью люди быстро замечают все, что происходит вокруг, и на что направлено внимание.

В рамках теста людей просили запомнить объекты, которые им показывали, и их расположение друг от друга.

Оказалось, что те из участников эксперимента, кто имел APOE4, на 14% лучше запоминали сами объекты (то есть отличали их от других предметов) и на 7% лучше помнили их расположение.

Таким образом, хотя ген APOE4 и повышает риск болезни Альцгеймера (самый известный симптом которой — потеря памяти), одновременно он и помогает памяти работать. Причем, он помогает даже тогда, когда в мозгу начинают появляться бета-амилоидные отложения.

Бета-амилоид — так называемый «альцгеймерный» белок, который при определенных обстоятельствах накапливается в нейронах, разрушая нервную ткань. Его скопления можно увидеть при сканировании мозга.

Ученые установили, что даже у людей, у которых уже начали формироваться такие белковые отложения, наличие APOE4 способствует лучшей работе памяти, чем у тех, у кого такие белковые отложения есть, но ген достался в другом варианте.