Несподівану користь від «альцгеймерівського» гена встановили учені

«Альцгеймерівскій» ген допомагає пам'яті

https://racurs.ua/ua/n161514-nespodivanu-koryst-vid-alcgeymerivskogo-gena-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

«Альцгеймерівський» ген — APOE4, ген аполіпопротеїну Е — пов’язаний із підвищеним ризиком розвитку хвороби Альцгеймера.

Проте нещодавно виявилося, що цей ген приносить і користь — у людей з APOE4 краще працює пам’ять. Це встановили учені з Університетського коледжу Лондона, повідомляє прес-служба вишу.

В межах дослідження учені попросили кілька сотень людей у віці від 69 до 71 року і без хвороби Альцгеймера пройти тест на зорову робочу пам’ять.

У робочій пам’яті утримується те, з чим мозок працює буквально в даний момент. Ємність у такої пам’яті невелика, але за її допомогою люди швидко помічають все, що відбувається довкола, і на що спрямована увага.

В межах тесту людей просили запам’ятати об'єкти, які їм демонстрували, та їхнє розташування один від одного.

Виявилося, що ті з учасників експерименту, хто мав APOE4, на 14% краще запам’ятовували самі об'єкти (тобто відрізняли їх від інших предметів) і на 7% краще пам’ятали їхнє розташування.

Таким чином, хоча ген APOE4 і підвищує ризик хвороби Альцгеймера (найвідоміший симптом якої — втрата пам’яті), одночасно він і допомагає пам’яті працювати. При чому, він допомагає навіть тоді, коли в мозку починають з’являтися бета-амілоїдні відкладення.

Бета-амілоїд — так званий «альцгеймерний» білок, який за певних обставин накопичується в нейронах, руйнуючи нервову тканину. Його скупчення можна побачити при скануванні мозку.

Учені встановили, що навіть у людей, в яких вже почали формуватися такі білкові відкладення, наявність APOE4 сприяє кращій роботі пам’яті, ніж у тих, в кого такі білкові відкладення є, але ген дістався в іншому варіанті.