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Фумио Кисида, фото: Sputnik

Премьер Японии заявил о суверенитете Токио над контролируемыми РФ Курилами

12 окт 2021, 12:38
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Фумио Кисида, новый премьер-министр Японии заявил, что на южные Курильские острова, которые сейчас контролируются Россией, распространяется суверенитет Токио.

Об этом Кисида заявил во время выступления в нижней палате парламента Японии, сообщает агентство ТАСС.

Мы должны решить этот вопрос (принадлежность южных Курил — ред.), не оставляя его следующим поколениям, — подчеркнул Кисида. — Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, решив проблему принадлежности этих островов.

По его словам, он планирует вести упорные переговоры с Москвой с опорой на предыдущие договоренности.

Вопрос о принадлежности Курильских островов остается открытым со времен окончания Второй мировой войны, после которой острова архипелага вошли в состав СССР. В то же время Япония считает своей оккупированной территорией острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи и включает их в состав округа Нэмуро префектуры Хоккайдо.

8 сентября 1951 года в Сан-Франциско был заключен мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова. Однако в Японии утверждают, что спорные острова в состав Курильских островов не входили и страна от них не отказывалась.


Проблема принадлежности южных Курильских островов является основным препятствием для полного урегулирования российско-японских отношений и подписания мирного договора.

Исчтоник: ТАСС


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