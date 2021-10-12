Премьер Японии заявил о суверенитете Токио над контролируемыми РФ Курилами

Фумио Кисида, фото: Sputnik

https://racurs.ua/n161528-premer-yaponii-zayavil-o-suverenitete-tokio-nad-kontroliruemymi-rf-kurilami.html

Ракурс

Фумио Кисида, новый премьер-министр Японии заявил, что на южные Курильские острова, которые сейчас контролируются Россией, распространяется суверенитет Токио.

Об этом Кисида заявил во время выступления в нижней палате парламента Японии, сообщает агентство ТАСС.

Мы должны решить этот вопрос (принадлежность южных Курил — ред.), не оставляя его следующим поколениям, — подчеркнул Кисида. — Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, решив проблему принадлежности этих островов.

По его словам, он планирует вести упорные переговоры с Москвой с опорой на предыдущие договоренности.

Вопрос о принадлежности Курильских островов остается открытым со времен окончания Второй мировой войны, после которой острова архипелага вошли в состав СССР. В то же время Япония считает своей оккупированной территорией острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи и включает их в состав округа Нэмуро префектуры Хоккайдо.

8 сентября 1951 года в Сан-Франциско был заключен мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова. Однако в Японии утверждают, что спорные острова в состав Курильских островов не входили и страна от них не отказывалась.

Проблема принадлежности южных Курильских островов является основным препятствием для полного урегулирования российско-японских отношений и подписания мирного договора.

Исчтоник: ТАСС