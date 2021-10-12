Завод Тигипко оштрафовали за провал ремонта «Гетьмана Сагайдачного»

Кузница. Фото: УП

https://racurs.ua/n161529-zavod-tigipko-oshtrafovali-za-proval-remonta-getmana-sagaydachnogo.html

Ракурс

«Кузница на Рыбальском», завод бизнесмена Сергея Тигипко, был оштрафован за провал ремонта фрегата «Гетман Сагайдачный».

Прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере добились взыскания с завода 47,3 млн грн штрафа. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Прокуроры показали, что в ноябре 2017 года между Минобороны и заводом был заключен контракт по оборонному заказу на ремонт фрегата «Гетман Сагайдачный». Предприятие свои обязательства не выполнило, а возврат разницы средств, уплаченных в качестве предварительной оплаты, и поставки комплектующих осуществило с нарушением сроков выполнения работ.

Заметим, что до этого сообщалось, что бизнесмен Сергей Тигипко, который купил осенью 2018 года у экс-президента Петра Порошенко завод «Кузница на Рыбальском» не будет сворачивать производственные мощности судозавода.

Завод «Кузница на Рыбальском» — одно из известных на рынке компаний судостроительной промышленности Украины. В сентябре 2018 года группа «ТАС» Тигипко сообщила покупку завода за 300 млн долларов.

Напомним, ранее мы сообщали, что обыски на «Кузне на Рыбальском» и «Богдан Моторс» объяснили в Государственном бюро расследований (ГБР). Там заявили, что обыски на предприятиях проводили в деле о закупке Министерством обороны некачественной военной техники по завышенным ценам.