Звание «Отец-герой» может появиться в Украине. Фото: dtkt.ua

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Новое почетное звание хотят ввести в Украине — десятки депутатов Верховной Рады предлагают парламенту ввести почетное звание «Отец-герой».

Это звание посвятят многодетным родителям. Законопроект № 6162, инициированный 43 нардепами, получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству. Текст документа пока не опубликован. Об этом сообщила пресс-служба ВРУ.

Инициаторами законопроекта стали первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, глава профильного комитета Рады Андрей Клочко и председатель комитета Совета по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как известно, идея внедрения звания «Отец-герой» не нова и озвучивалась еще в 2013 году внефракционным народным депутатом Юрием Деревянко. В Украине с 2004 года есть государственная награда Украины — почетное звание «Мать-героиня».

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание «мать-героиня» 1 тыс. 19 женщин. Это звание получают матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.