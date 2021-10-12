Разумков в ссоре с Гетманцевым назвал «слуг» творцами беззакония

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Дмитрий Разумков, бывший спикер Верховной Рады, поссорился с председателем парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардепом-«слугой» Даниилом Гетманцевым в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером». Конфликт разгорелся вокруг ценностей, с которыми политсила «Слуга народа» шла на выборы в 2019 году.

Мы с вами шли (на выборы, — ред.) с одними ценностями, но почему-то вы попали в плохую компанию, — сказал Гетманцев, намекая на амбиции относительно самостоятельной политической карьеры Разумкова.

В ответ экс-глава Рады указал, что действительно «слуги», и он, в частности, шли на выборы с общими ценностями.

Я с ними остался, вы — нет. Я не помню в нашей с вами программе, что у нас СНБО равна суду: это раз. Два: подмена понятий — это очень удобно. Когда вы мне рассказываете о командной игре, я что-то не помню в Конституции, что председатель Верховной Рады должен быть командой… Он должен работать в пределах своих полномочий. Если мы говорим о подходах, то подход у нас был один для всех: это закон. Но, к сожалению, вы отошли от этого подхода. Сегодня своими желаниями подменяете то, с чем мы действительно шли на выборы, — заявил он.

Гетманцев ответил, что есть большая разница между председателем ВР и спикером оппозиции.

Вы были спикером оппозиции, которая борется с теми ценностями, с которыми вы шли вместе с нами, — сказал «слуга».



После этих слов политики начали говорить на повышенных тонах и перебивать друг друга, обвиняя оппонента в подмене понятий. Разумков заявил, что сейчас «слуги» творят беззаконие в стране, а Гетманцев убеждал, что экс-коллега делает из себя «жертву».