Германия закрыла границу для непривитых украинцев

Германия. Фото: istock

https://racurs.ua/n161532-germaniya-zakryla-granicu-dlya-neprivityh-ukraincev.html

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Въезд в Германию стал ограниченным. Отныне пересечь границу страны смогут только те украинцы, которые сделали прививку от коронавируса.

Ограничения начали действовать с 10 октября. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины (МИД).

В список опасных стран, кроме Украины, также попали Латвия, Эстония и Йемен. Попадание в этот список означает, что невакцинированным гражданам Украины будет запрещен въезд в Германию с туристической целью.

Для успешного прохождения границы в Германии нужно иметь прививки препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen. Со дня прививки должно пройти не менее 14 дней.

Также перед поездкой нужно зарегистрироваться на сайте www.einreiseanmeldung.de и иметь при себе подтверждение регистрации при въезде. Кроме того, украинцам нужно будет после въезда отбыть 10-дневный карантин.

Карантин можно завершить, предоставив в органы здравоохранения отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем через пять дней после въезда, справку о выздоровлении от COVID-19 или сертификат о вакцинации.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине будет работать с новыми ограничения. Правительство утвердило новые правила пассажирских перевозок в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидопасности. Теперь для проезда в транспорте нужно иметь прививки.